Der 22-jährige Vater aus Themar gab am Dienstag vor dem Landgericht zu, seine kleine Tochter 2014 in Abwesenheit der Mutter mindestens zehn Mal geschüttelt zu haben. Beim letzten Mal hatte das Mädchen einen Krampfanfall und Hirnbluten bekommen. Außerdem gab er zu, den Sohn mehrfach auf den Hinterkopf geschlagen und ihn weggeschubst zu haben. Er fühlte sich nach eigenen Angaben genervt durch das Weinen der Kinder und sei überfordert gewesen.



Vor einer Woche habe er seiner Frau gestanden, das Mädchen geschüttelt zu haben. Die 22-Jährige sagte unter Tränen aus, sie habe das alles nicht gewollt und sei ebenfalls überfordert gewesen. Sie habe die Familie zusammenhalten wollen.

Der Junge war zur Tatzeit im Frühjahr 2014 ein Jahr und die gemeinsame Tochter erst wenige Monate alt. Beide Kinder leben jetzt in anderen Familien. Inzwischen hat das Paar ein weiteres Kind, die Frau ist wieder schwanger.



Das Gericht hat drei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll Ende April ergehen.