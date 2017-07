Themar 43 Straftaten bei Rechtsrock-Konzert

Der Gegenprotest in der 3000-Einwohner-Stadt fiel kleiner aus als erwartet. Statt der erwarteten 2.000 Gegendemonstranten, protestierten nur mehrere hundert Menschen gegen das Neonazi-Konzert. Insgesamt waren neun Gegenveranstaltungen angemeldet worden. In der Kleinstadt, in der bunte Plakate und Transparente zu sehen waren, war es trotz Bürgerfest und kleinen Protesten auffallend ruhig. Der stellvertretende Landrat von Hildburghausen, Helge Hoffmann, sagte, was die kleine Gemeinde an Protest organisiert habe, sei ehrenwert. "Wir sind hier in einem ländlichen Raum", gab er zu bedenken. Er habe sich dennoch mehr Unterstützung aus der Region gewünscht.