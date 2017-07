Im Rechtsstreit um das Neonazi-Konzert am Samstag in Themar hat es offenbar eklatante Mängel in der Beschwerde des Landratsamtes Hildburghausen gegeben. Diese Mängel seien auch der Grund gewesen, warum das Oberverwaltungsgericht (OVG) die Beschwerde gegen die Einstufung der Veranstaltung als Versammlung abgelehnt hat.