Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich in der Debatte über den Rennsteig-Shuttle eingeschaltet. Auf Facebook schrieb Ramelow, er könne die ganze Aufregung nicht verstehen. Von Beginn an sei der Probebetrieb des Shuttles zeitlich befristet gewesen. Die Fahrgastzahlen seien in den vergangenen beiden Jahren jedoch leider zurückgegangen.

Derzeit ist noch ungewiss, ob der Rennsteig-Shuttle ab Dezember 2017 noch fährt. Im neuen Entwurf für den Bahn-Fahrplan taucht die Strecke nicht auf. Laut Verkehrsministerium ist die Finanzierung noch offen . Ramelow schrieb, die Strecke zum Bahnhof Rennsteig in Schmiedefeld könne nur als touristisches Gesamtangebot über Fahrkarten und Kurtaxe finanziert werden. Dazu diene auch das Rennsteigticket. Leider werde das vom Suhler Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos) aber noch immer abgelehnt. Ramelow kündigte für Ostern eine gemeinsame Dampflokfahrt mit der Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (parteilos), an, um über künftige Strategien zu sprechen.

Unterstützung für den Rennsteig-Shuttle kommt von der Industrie- und Handelskammer Südthüringen. Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas sagte am Freitag in Suhl, nach zweieinhalb Jahren Probebetrieb sei es an der Zeit, dass die Strecke in den Dauerbetrieb übergehe. Auch für die beteiligten Unternehmen und die Touristiker sei die ständige Unsicherheit nicht länger tragbar. Werde der Rennsteig-Shuttle infrage gestellt, sei das mit den Zielen des Tourismusprogramms nicht vereinbar. Ähnlich hatte sich Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders am Donnerstag geäußert.