Rund 4.500 Menschen haben sich in den vergangenen Wochen an einer Unterschriftensammlung für den Weiterbetrieb des Rennsteig-Shuttles beteiligt. Ihre Unterschriften sind am Freitagnachmittag in Erfurt an die landeseigene Nahverkehrs-Servicegesellschaft (NVS) übergeben worden. Die Unterschriftenaktion war von der Rennsteigbahn GmbH initiiert worden.