Saisoneröffnung im Rennsteiggarten

Am rund einen Kilometer langen barrierefreien Rundweg wurden kanadische Tannen angepflanzt. Außerdem können die Besucher eine Fernsicht bis in die Rhön genießen. Während der Winterpause haben die Mitarbeiter des Gartens an mehreren Aussichtspunkten Hecken und Büsche entfernt. Bildrechte: MDR / Heinz Diller