Vor dem Aus? Der Rennsteigshuttle ist seit 2014 unterwegs. Bildrechte: MDR/Rolf Dieter Lorenz

Nach Auskunft des Betreibers, der Erfurter Bahn GmbH, ist noch offen, ob das Angebot im neuen Fahrplan aufrechterhalten werden kann. Sprecherin Hella Tänzer sagte, das Unternehmen sei noch in Verhandlungen mit der Nahverkehrsservice-Gesellschaft (NVS). Diese verhandele im Auftrag des Landes über den Bestellung des Nahverkehrs in Thüringen.



Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte, ob die Strecke vom Land bestellt werde, sei wegen der Kosten noch offen. Darüber hinaus sei zu klären, woher das Geld kommen soll, um die Bahnverbindung betriebssicher zu halten. Das sei Aufgabe der privaten Rennsteigbahn. Allein in diesem Jahr sei dafür mit Kosten von 1,6 Millionen Euro zu rechnen, so das Ministerium. Von der Rennsteigbahn war am Donnerstag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.