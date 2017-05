Die Thüringer Landesregierung will den Rennsteigshuttle weiter finanziell fördern. Wirtschaftsstaatssekretär Georg Maier sagte am Donnerstag bei einer Anhörung in Schmiedefeld, das Land werde den Nahverkehrszug auf der Strecke Erfurt-Ilmenau-Schmiedefeld für die nächsten zwölf Jahre bestellen. Das Wirtschaftsministerium sei auch bereit, 2,4 Millionen Euro für die Sanierung der Strecke bereitzustellen.