Der Kreistag des Ilm-Kreises befasst sich am Donnerstag in einer Sondersitzung mit dem Rennsteigshuttle. Dabei geht es um die Frage, ob der Ilm-Kreis gemeinsam mit dem Kreis Hildburghausen eine Zweckvereinbarung für den Unterhalt der Schienenstrecke schließen soll.

Zug des Rennsteigshuttles im Bahnhof Rennsteig Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Die Vereinbarung ist nötig, damit das Wirtschaftsministerium mehrere Millionen Euro Fördergeld für die Instandhaltung und die Sanierung der Strecke Ilmenau-Schmiedefeld-Themar freigeben kann. Im Kreistag des Ilm-Kreises gibt es allerdings auch Kritik an der geplanten Zweckvereinbarung. Der Vorsitzende der CDU-FDP-Fraktion, Andreas Beyersdorf, sagte MDR THÜRINGEN, die Zweckvereinbarung dürfe nicht dazu führen, dass die Landkreise und Kommunen ein finanzielles Restrisiko beim Unterhalt der Strecke tragen müssten. In der Pflicht sei hier an erster Stelle das Land. Eine Vereinbarung, die die Kommunen an den Kosten beteilige, lehnten CDU und FDP ab.