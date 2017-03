Nach einer Begehung mit dem Projektplaner Bernd Schneider am Dienstagnachmittag haben sich die Stadträte weiterhin für eine Sanierung des einsturzgefährdeten Gebäudes ausgesprochen. Laut Schneider müsse nun als nächstes eine so genannte Schadenskartierung vorgenommen werden. Darin würden die vom Einsturz bedrohten Teile der um 1715 gebauten Orangerie mit Fotos dokumentiert und an das Amt für Denkmalschutzpflege weitergegeben.