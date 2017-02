Drei mutmaßliche Mitglieder der kriminellen Straßengang "Saat des Bösen" sollen in Suhl einen 17-Jährigen über Wochen hinweg gefangen gehalten, gequält und zu Straftaten gezwungen haben. Wie die Suhler Polizei mitteilte, sitzen drei 18, 21 und 23 Jahre alte Beschuldigte in Thüringer Gefängnissen in Untersuchungshaft. Der Älteste von ihnen sei der mutmaßliche Haupttäter. Er sei erst am Mittwoch von Spezialeinsatzkommando (SEK) der Thüringer Polizei in Dillstädt im Kreis Schmalkalden-Meiningen festgenommen worden. Unter Verdacht stünden zudem fünf mutmaßliche Helfershelfer.

Opfer erschien zwei Tage vor dem Jahreswechsel bei Polizei

Ein Mitglied der Gruppierung "Saat des Bösen" bei einem Prozess im Landgericht Erfurt 2013. Bildrechte: dpa Nach Darstellung der Polizei erschien das Opfer am 29. Dezember beim Inspektionsdienst in Suhl. Dort habe der junge Mann angegeben, er sei wochenlang von zwei Männern in einer Wohnung im Osten von Suhl gefangen gehalten worden. Dabei sei er mit Handschellen an einen Heizkörper gekettet gewesen. Seine Peiniger hätten ihn mit glühenden Zigaretten verbrannt sowie mit Messern bedroht und verletzt. Außerdem hätten seine Kidnapper Finger oder Zehen von ihm mit einer brennbaren Flüssigkeit begossen, diese angezündet und wieder gelöscht. "Es ging darum, Schmerzen zuzufügen", sagte ein Polizeisprecher.

Aus Gefangenschaft befreit

Außerdem gab der Mann an, von den beiden Peinigern mehrfach zu Diebstählen und zum Verkauf von Drogen in Suhl gezwungen worden zu sein. Bei diesen Straftaten habe sich mindestens einer der Kidnapper in unmittelbarer Nähe aufgehalten und ihn anschließend wieder in die Wohnung gezwungen, wo er wieder festgekettet worden sei. Schließlich sei es ihm gelungen, sich aus den Handfesseln zu befreien und aus der Wohnung zu fliehen. Seine Bewacher seien zu diesem Zeitpunkt nicht da gewesen.

Die Polizei gibt an, die Aussage des Jugendlichen habe sich als schlüssig erwiesen. Außerdem habe eine rechtsmedizinische Untersuchung den geschilderten Tatablauf bestätigt.

Einer stellt sich, zwei werden aufgestöbert

Am Silvestertag habe sich der jüngste mutmaßliche Täter selbst gestellt, heißt es von der Polizei. Offenbar habe er Wind von den Ermittlungen bekommen. Nach einer Vernehmung, bei der er Straftaten eingeräumt habe, sei gegen ihn ein Haftbefehl beantragt und erlassen worden. Den zweiten mutmaßlichen Täter im Alter von 21 Jahren hätten Beamte von SEK und Suhler Kripo Mitte Januar in einer Wohnung in Suhl festgenommen, wo er sich versteckt habe. Bei weiteren Ermittlungen hätten sich Hinweise auf den mutmaßlichen Haupttäter ergeben. Er gehöre wie die anderen beiden der Straßengang an, die hierarchisch aufgebaut ist. Der 23-Jährige habe seine hochrangige Position in der Bande ausgenutzt, um andere Mitglieder zu Straftaten zu nötigen - Diebstahl, Drogendelikte oder Erpressung.

Die Polizei gibt an, zwei der drei mutmaßlichen Täter in U-Haft hätten sich in Vernehmungen als Mitglieder der "Saat des Bösen"-Bande bekannt, ein dritter sei entsprechend tätowiert. Die mutmaßlichen Helfershelfer sollen unter anderem Wohnungen zur Verfügung gestellt haben.