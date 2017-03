Kein Kaffee, kein Licht, kein Radio: In der südthüringischen Kleinstadt Schleusingen ist am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen. Wie der Sprecher der Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG, Martin Schreiber, MDR THÜRINGEN sagte, waren davon etwas mehr als 1.500 Haushalte betroffen, darunter das Altersheim Wilhelm-Augusta-Stift und eine Firma. Grund waren Baggerarbeiten in der Stadt. Gegenüber vom ehemaligen Krankenhaus wird derzeit die Eigenheimsiedlung "Weißer Berg" erweitert, die Erschließungsarbeiten dafür haben vor wenigen Tagen begonnen.

Nach Angaben Schreibers hatten Bauleute am Dienstagnachmittag ein Mittelspannungskabel beschädigt und die Baugrube verfüllt. Über Nacht sei Feuchtigkeit ins Kabel gekrochen und habe genau 3.39 Uhr einen Kurzschluss verursacht. Dadurch sei eine Überspannung aufgetreten, die weitere Probleme verursachte, so dass zwischenzeitlich 46 Mittelspannungsstationen im Raum Schleusingen betroffen waren. Erst in den Mittagsstunden waren alle Verbraucher wieder am Netz.

Stromlos waren stundenlang nicht nur weite Teile der Stadt, sondern auch kleinere Orte in der Nachbarschaft wie Gethles, Bischofrod und Eichenberg im sogenannten Kleinen Thüringer Wald. Nach Angaben von Schreiber machten sich Monteure sofort auf den Weg, um die Ursache zu finden und das defekte Kabel zu überbrücken. Das Stromnetz ist redundant - das heißt, wenn auf einer Seite des Kabels der Strom weg ist, liegt er auf der anderen Seite noch an. Das hält das Netz nicht nur stabil, sondern erleichtert die Fehlersuche. Um die schadhafte Stelle zu finden, mussten zwischenzeitlich mehrere Kabelabschnitte abgeschaltet werden.



Bereits am vergangenen Montag hatte es im 16 Kilometer entfernten Eisfeld einen Stromausfall gegeben. Auch dort war Feuchtigkeit in ein Mittelspannungskabel gekrochen und hatte für einen Kurzschluss gesorgt. Fast 800 Eisfelder saßen eine Stunde lang ohne Elektrizität da. Im vergangenen Herbst hatte die IHK Südthüringen die "überdurchschnittlich hohen Stromausfälle" in Südthüringen kritisiert. Während im Bundesschnitt nur etwa jedes zehnte Unternehmen von Stromausfällen über drei Minuten betroffen war, war es laut Kammer in Südthüringen jedes dritte Unternehmen. Diese Kritik wies Schreiber auf Anfrage von MDR THÜRINGEN zurück. In der Regel kritisierten Unternehmen Spannungsabfälle im Bereich von Millisekunden. Was der normale Verbraucher gar nicht spüre, könne für hochkomplizierte Industrieanlagen durchaus zum Problem werden. Solche Schwankungen entstünden beispielsweise, wenn erneuerbare Energien ins Netz eingespeist werden. Oft seien diese Schwankungen einfach nicht zu vermeiden. Zudem gebe es klare Qualitätskriterien der Bundesnetzagentur, "und die halten wir auch ein", so Schreiber.