Schmalkalden-Meiningen Pilot bei Absturz von Ultraleichtflieger getötet

In der Nähe des Sportflugplatzes Dolmar bei Kühndorf im Landkreis Schmalkalden-Meinigen ist am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben.

Nach Angaben der Thüringer Landespolizeidirektion in Erfurt, ist der Mann noch vor Ort gestorben. Bei dem Mann soll es sich um einen erfahrenen Piloten und Fluglehrer handeln. In ungefähr 300 Metern Höhe soll er nach ersten Polizeiangaben ins trudeln gekommen und dann abgestürzt sein. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, sei noch unklar. Die Trümmerteile des Flugzeugs, mit dem sonst auch Segelflieger in die Höhe gezogen werden, liegen auf mehreren hundert Metern verteilt. Rettungskräfte und Polizei haben die Arbeit aufgenommen.