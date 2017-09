"Guten Tag, mein Name ist Joelle Schulz. Ich führe eine Umfrage durch. Haben sie kurz Zeit?" Mit diesen Worten bat die 19-jährige junge Frau aus dem Münsterland um Einlass in Wohnungen in Bayern und Thüringen. So steht es in ihren Notizen, die sie sich während der Schulungen gemacht hatte. Einmal in der Stube der Wohnungsinhaber erzählte sie dann immer die gleiche Geschichte: Für die Krankheitsversorgung im Ausland seien Fördermittel gestrichen worden. Sie bat im Rahmen der angeblichen Umfrage ihre Gesprächspartner zu schätzen, wie oft Deutsche im Ausland einen Unfall erleiden. Und fragte nach, für wie wichtig sie das Thema halten. In der Unterhaltung bis hierhin gekommen, lautete die Antwort erwartungsgemäß "sehr wichtig".

Das war der Zeitpunkt, an dem sie auf die Mitgliedschaft in der TC Medical Air Ambulance Agency GmbH zu sprechen kam. Kostenpunkt mehr als 100 Euro im Jahr, abzuschließen für zwei Jahre. Dafür gebe es diverse Notfallbehandlungen im Ausland und - im Falle eines Falles - kostenlose Krankentransporte. Die TC Medical unterhalte eine eigene Jet-Flotte, die diese Krankentransporte aus dem Ausland durchführe.

Unternehmen bekannt bei Verbraucherzentrale

Schulungszentrum in Südthüringen

In Neubrunn, einem idyllisch gelegenen 500-Einwohner-Ort im Übergang vom Grabfeld zur Rhön, bildet TC Medical nun seinen Nachwuchs aus. Das Schulungszentrum ist ein ehemaliges Hotel. Hier durchlief auch Joelle Schulz einen Lehrgang: Zunächst sei die Theorie gelernt worden, sagt sie. Umfangreiche Notizen hat sie sich dabei gemacht.

Suchen die Mitarbeiter gezielt alte Menschen auf? Bildrechte: IMAGO Schon in der zweiten Woche aber sei die Nachwuchstruppe jeden Morgen mit einem Kleinbus in Städte und Dörfer der weiteren Umgebung aufgebrochen. "Um Scheine zu schreiben", wie Joelle sagt. Vier Scheine pro Tag würden später einmal von den festangestellten Werbern erwartet. Ihr Eindruck sei es gewesen, sie sei bevorzugt in Wohnvierteln ausgesetzt worden, wo die ärmeren Bevölkerungsschichten wohnen: viele Alte, Hartz IV, alleinstehende Mütter mit Kindern. Menschen eben, die nicht selten einsam seien, und sich freuen, wenn mal jemand zum Reden vorbei kommt.



Das bestreitet das Unternehmen in seiner Antwort an die Redaktion. "Diese Zielgruppe könnte die Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag nicht erfüllen. Solche vermittelten Verträge hätten vermehrt kostenauslösende Stornierungen zur Folge", so der Anwalt der Gesellschaft: Auch gebe es für die Werber keine Zielvorgaben für Abschlüsse. Die junge Frau erinnert sich jedenfalls an den Einsatz in Plattenbaugebieten in Thüringen und Bayern. Und daran, dass ihr die Arbeit immer mulmiger vorkam. "Es erschien mir alles nicht richtig", begründet die junge Frau ihren Praktikumsabbruch. "Ich hatte den Eindruck, ich habe den Leuten etwas aufschwatzen sollen, was sie gar nicht brauchten."

Facebook-Werbung lockt mit "Werbejobs"

Nach zwei Wochen hat Joelle Schulz ihre Probearbeit beendet. Es war nicht das, was sie erwartet hatte, als sie sich Wochen zuvor auf eine Anzeige bei Facebook gemeldet hatte. Eine Agentur für Promoting suchte Werber in einem jungen Team - zur Festanstellung. Hübsche Mädels mit Geldscheinen in der Hand illustrieren die Internet-Seite der Agentur, dazu das Bild eines Luxusschlittens. Angeboten wurden Werbejobs. Im Internetangebot war von Haustürgeschäften nicht die Rede. Auch im Vorstellungsgespräch, ein paar Tage nach der schriftlichen Kontaktaufnahme, hat Joelle Schulz nach eigenen Angaben noch nicht begriffen, für was genau sie da nach Thüringen geschickt wurde. "Aber ich war auch naiv, hätte mich vorher informieren sollen."



Den Vorwurf muss sich Joelle Schulz wohl gefallen lassen. TC Medical bestätigt die Dienste des Personaldienstleisters - und legt eine Mustervereinbarung vor, in dem "Bewerber handschriftlich das Einverständnis erklären, dass sie im Wege der Haustürwerbung Kunden/Mitglieder vermitteln."



Joelle Schulz ärgert sich noch aus einem anderen Grund über ihren Ausflug nach Thüringen. "Ich hatte gedacht, ein Job in der Werbung wäre was für mich. Nun hat das Ausbildungsjahr begonnen. Und ich habe noch nichts." Derzeit sucht sie eine Lehre als Restaurant- oder Hotelfachfrau.