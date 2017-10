Am Reformationstag erinnern in Thüringen zahlreiche Veranstaltungen an die große

Rolle, die das Land bei der Reformation vor 500 Jahren hatte. So feierten in Schmalkalden der katholische Bischof von Erfurt, Ulrich Neymeyer (links), und Bischof Martin Hein von der Evangelischen Kirchen Kurhessen-Waldeck einen ökumenischen Gottesdienst. Bildrechte: MDR/Heinz Diller