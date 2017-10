Das Unternehmen hat noch keinen besonderen Ruf in der Bergbauszene: Die "Copper Kupfer Germany GmbH" wurde auch erst vor gut zwei Jahren gegründet, zog anschließend von Berlin nach Mannheim - und wechselte dann die Geschäftsführung aus. Wurde das Unternehmen zunächst von einer Anwältin geleitet, steht nun laut Handelsregisterauszug ein Rainer Walter Lehne an der Spitze der Gesellschaft. Bei ihm soll es sich um einen Bergbau-Experten handeln, der bereits auf verschiedenen Kontinenten an der Aufsuche von Bodenschätzen beteiligt war. Vielleicht ist er ja gerade im Ausland. Unter der Telefonnummer des Unternehmens meldet sich ein Anrufbeantworter.

Stehen solche Fördertürme bald in Südthüringen? Im Röhrigschacht bei Sangerhausen wurde der Kupfer-Bergbau schon vor Jahrzehnten eingestellt. Die Kupfererz-Lagerstätte war ausgeschöpft. Bildrechte: dpa Das Thüringer Umweltministerium bestätigt allerdings, dass die Firma einen Antrag ans Landesbergamt gestellt hat, einen Claim abzustecken. Er trägt den Namen Erlaubnisfeld "Werra" und erstreckt sich südwestlich des Rennsteigs zwischen Bad Salzungen im Norden, Dermbach im Westen und Steinbach-Hallenberg im Osten bis etwa zur thüringisch-bayerischen Landesgrenze. Gesucht wird dem Antragsschreiben zufolge nach Kupfer, Blei, Zink, Silber, Gold, Zinn, Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt und Nickel. Noch müssen einige Gemeinden in der Region Stellungnahmen zu dem Antrag abgeben. Dann allerdings steht der Erteilung einer so genannten Aufsuchungserlaubnis üblicherweise nichts entgegen. Bis zu 2.800 Meter tief sollen die Probebohrungen in den Untergrund vorgetrieben werden.

Kupfer-Bergbau "durchaus vorstellbar"

Dass das mysteriöse Unternehmen tief in der Erde auf Metall stoßen könnte, gilt als wahrscheinlich. Thüringen ist seit alters her Bergbauland. Zahlreiche Schaubergwerke in der Region zeugen von einstigen Vorkommen. Angelockt wurde die Copper Kupfer Germany GmbH aber offensichtlich von einer Probebohrung aus dem Jahr 1961 in Oberkatz. Dort - so heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Fraktion im Landtag - habe man nach Kohlensäurevorkommen gebohrt - und in 761 Metern Tiefe eine nicht einmal einen Meter dicke Kupferader gefunden. Der Abbau hatte sich damals nicht gelohnt. Allerdings lag da der Kupferpreis auch niedriger.

"Wenn die Umweltschutzbestimmungen eingehalten werden und Steuern und Abgaben in der Region bezahlt werden, kann ich mir einen Kupfer-Bergbau in Südthüringen vorstellen", sagt der örtliche Linke-Abgeordnete Steffen Harzer. Allerdings - so warnt er vor übertriebenen Erwartungen - werde so schnell gar nichts passieren. Nach der Erteilung einer Aufsuchungserlaubnis habe das Unternehmen fünf Jahre Zeit Probebohrungen vorzunehmen. Und frühestens dann entscheide sich, ob die Vorkommen abbauwürdig seien oder nicht.

Ähnlich entspannt zeigt sich auch Oberkatzens Ortsbürgermeister Frank Pichl. "Wahrscheinlich wird ja gar nichts bei rauskommen", sagt er. Wünschen würde es sich das Dorf jedenfalls. Schließlich sei der größte Schatz der Rhön die Landschaft. Allerdings gebe sich auch in Oberkatz kaum einer falschen Illusionen hin. "Wenn hier doch etwas gefunden werden sollte, werden wir 250 Oberkatzer das niemals verhindern können."