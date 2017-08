Am Landgericht Meiningen hat am Dienstag ein ungewöhnlicher Drogenprozess begonnen. Angeklagt sind ein 31-jähriger Mann und seine 19-jährige Freundin. Sie sollen im frei zugänglichen Internet, vor allem aber im sogenannten Darknet mehr als 4.000 Mal Rauschgift verkauft haben. Beide stammen aus Schmalkalden und wurden im Herbst des vergangenen Jahres in Breitungen festgenommen.