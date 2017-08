Noahs Segel ist Teil eines Konzeptes, mit dem der Tourismus in der Thüringer Rhön gestärkt werden soll. Dazu gehört bislang die 2015 eingeweihte Arche Rhön in der Erlebniswelt Rhönwald und der Entdeckerpfad Hohe Rhön. Ein Skywalk am Weidberg im benachbarten Unterweid soll folgen.