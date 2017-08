Ein Sattelzug ist am Mittwochabend zwischen Zella-Mehlis und Oberhof (Kreis Schmalkalden-Meiningen) verunglückt. Nach Polizeiangaben kam das Fahrzeug gegen 22 Uhr von der Straße ab und rutschte die Böschung hinab in einen Bach. Zuvor nahm der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen den direkten Weg über die Mitte des Kreisverkehrs auf die gegenüberliegende Seite. Am Straßengraben streifte der Lkw einen Bagger, der dort abgestellt war. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war bis Donnerstagmorgen gesperrt.

Lkw und Bagger im Straßengraben Bildrechte: MDR/News5