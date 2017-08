Rund 50 Vertreter aus vielen Teilen Thüringens kamen am Dienstag in den Kreis Schmalkalden-Meiningen. Erhard Himmel von der Jagdpächtergemeinschaft Fambach initiierte den Gipfel. Himmel sagte, der Mensch sei schuld, dass sich die Tiere derart vermehrten. Durch den Klimawandel würden mehr Tiere im milden Winter überleben. Auch die intensive Forst- und Landwirtschaft habe ihren Anteil, so Himmel. Die Tiere würden aus den Wäldern auf die Felder vertrieben, wo es ihnen gutgehe. Die Population der Tiere sei in manchen Gegenden um das Zehnfache im Vergleich zu 1990 gestiegen.

Erhard Himmel (Jagdpächtergemeinschaft Fambach) und Ronny Römhild (Bürgermeister Breitungen) im Gespräch Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Eine Patentlösung fanden die Vertreter an diesem Abend nicht. Allerdings wurden Ansätze diskutiert. Himmel schlug vor, die riesigen Felder in den Agrargenossenschaften aufzuteilen. So könnten Bejagungsschneisen geschaffen werden. Neue Gesetze müssten dafür nicht geschaffen werden, erklärte Karl-Heinz Müller vom Jagdverband. Auch eine andere Verteilung wurde diskutiert.



Denn für die Schäden der wilden Säue müssen die Jagdpächter aufkommen. Oft müssen sie zehntausende Euro an die Landwirte zahlen. Eine Solidaritätskasse, in die alle einen kleinen Betrag einzahlen, könne hier Entlastung bringen. Möglich sei es auch, die Schonzeit für die Tiere und ihren Nachwuchs abzuschaffen oder die Jagd über Reviergrenzen zu erlauben. Laut Breitungens Bürgermeister Ronny Römhild ist die Situation jedenfalls so prekär, dass viele Jäger die Flinte im wahrsten Sinne des Wortes ins Korn werfen, weil ihnen die Ausgleichszahlungen an die Landwirte über den Kopf wachsen. Weitere Wildschweingipfel sollen folgen.