Da wird wohl mancher Wanderer am Wegesrand staunen: Mit Pferdewagen und in historischer Kleidung im Stil des 16. Jahrhunderts sind rund 20 Frauen und Männer des Vereins für Schmalkaldische Geschichte am Montag auf Tour gegangen. Sie wollen nach Eisenach reisen, um dort symbolisch den Reformator Martin Luther abzuholen. Mit ihrer Tour wollen die geschichtsinteressierten Leute an die Schmalkaldischen Artikel erinnern, die zu den wesentlichsten Dokumenten der Reformation aus der Feder von Luther gehören. Darin setzte er sich kritisch mit der römisch-katholischen Kirche auseinander.