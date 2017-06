Der Gemeinderat von Schmiedefeld am Rennsteig hat sich dafür ausgesprochen mit der Stadt Suhl zusammenzugehen. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, Schmiedefeld aufzulösen und Fusionsverhandlungen mit Suhl zu starten.



Bürgermeister Reinhart Pulvers sagte, damit könnten für den Ort zukunftsweisende Perspektiven entwickelt werden. Ziel sei es, die Infrastruktur des Ortes langfristig abzusichern. Außerdem sollten wirtschaftlich tragfähige und touristisch ausgerichtete Konzepte ermöglicht werden. Als nächstes stünden konkrete Vertragsabstimmungen an. Die bisherigen Gespräche ließen einen positiven Ausgang erwarten.