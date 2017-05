"Wir sind nicht nur gegen etwas, wir sind auch für etwas!" Mit diesen Worten kündigte Bürgermeister Heiko Voigt (parteilos) am Montagabend vor rund 3.500 Einwohnern aus Stadt und Landkreis Sonneberg eine Paket-Aktion an. "Wir geben unser letzten Hemd für Sonneberg", rief Voigt den Demonstranten auf dem Rathausplatz zu und erntete Jubelrufe.

Päckchen für den Ministerpräsidenten Bildrechte: MDR/Bert Weber

Gesagt - getan: Im Rathausfoyer stehen Kartons bereit, dazu gibt es ein persönliches Anschreiben an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Die ersten Sonneberger trugen sich noch am selben Abend in die Listen ein und wollen in den nächsten Tagen ein Hemd oder eine Bluse vorbeibringen und ins Päckchen tun. Manch einer zog gleich vor Ort blank. Nach Angaben von Bürgermeister Voigt gingen am Montag bereits die ersten 50 Päckchen auf die Reise nach Erfurt. "Der Postbote der Staatskanzlei wird in den nächsten Tagen viel zu tun bekommen", sagte Voigt.