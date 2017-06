Wegen einer Sperrung des Hochwaldtunnels herrscht seit Montagmittag Chaos auf der A71 in Richtung Schweinfurt. Wie Autobahnpolizei und Landeseinsatzzentrale bestätigten, staute sich der Verkehr am Nachmittag auf bis zu 16 Kilometer - und zwar ab Hochwaldtunnel durch den Rennsteigtunnel hindurch bis zur Abfahrt Gräfenroda. Den Angaben zufolge sind auch Notrufe von Familien eingegangen, die mit kleinen Kindern in der prallen Sommerhitze im Stau ausharren müssen.

Der ein Kilometer lange Hochwaldtunnel ist seit 14 Jahren in Betrieb. Die Tunnelröhre hatte in den vergangenen drei Wochen neue Lüfter, Kameras und Lautsprecher bekommen. Zuvor war schon die Tunnelröhre in die andere Richtung technisch aufgerüstet worden. Am frühen Dienstagmorgen soll der Tunnel wieder freigegeben werden.