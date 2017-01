Gewerbetreibende müssen künftig sogar höhere Gewerbesteuer zahlen als früher. Bildrechte: dpa

Weil sich keine Firma angesiedelt hat, vollzieht die Stadt nun die Kehrtwende und legt sogar noch was drauf: Auf der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag soll der Steuer-Hebesatz nicht nur auf den alten Wert von 357 Prozent steigen, sondern gleich auf 395 Prozent angehoben werden. Dieser Prozentsatz kommt nicht von ungefähr: Erstmals rutscht die Kleinstadt zwischen Lauscha und Sonneberg in die Haushaltssicherung.



Die Stadt muss nach Angaben ihres Bürgermeisters ein Haushaltssicherungskonzept auf die Beine stellen, um letztlich vom Land eine Bedarfszuweisung zu bekommen. Grundlage dafür sind allerdings vom Land festgesetzte Steuersätze, beispielsweise die 395 Prozent bei der Gewerbesteuer, denn das Land fordert, dass die Kommunen alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen, ehe sie gen Erfurt die Hand aufhalten. Das gilt übrigens auch für die Grundsteuern, die die Haus- und Grundstückseigentümer bezahlen müssen. Auch die Hebesätze dieser Steuern sollen steigen: die Grundsteuer A von 300 auf 313 Prozent, die Grundsteuer B von 389 auf 412 Prozent.



Als Ursache für die finanzielle Schieflage seiner Stadt sieht Kurtz die gesunkenen Schlüsselzuweisungen des Landes. An der schwierigen Situation werde wohl auch die Gebietsreform nichts ändern, so der Bürgermeister. Für Steinach kommen nur Fusionen mit Neuhaus am Rennweg oder Sonneberg in Frage. Doch auch diese beiden Kommunen haben leere Kassen und stecken in der Haushaltssicherung.