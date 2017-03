Meiningen lässt seinen öffentlichen Raum fotografieren: Vom Wochenende an fährt ein Kamerawagen einer Berliner Firma durch die Stadt und wird zwei Wochen lang sämtliche Straßen, Wege, Plätze und Parks erfassen. Das Fahrzeug ist mit zehn Kameras ausgestattet, die nicht nur den Straßenzustand ins Visier nehmen, sondern auch das, was sich auf und neben den Straßen befindet - Bänke zum Beispiel und Papierkörbe.

Aus den erfassten Daten will die Stadt ein Management aufbauen, eine Vorausschau für die kommenden Jahre. "Wenn wir wissen, wie gut oder schlecht eine Straße ist, dann wissen wir auch, was in der Zukunft auf uns zukommt", so die Bereichsleiterin.