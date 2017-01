Die drohenden Zugstreichungen bei der Süd-Thüringen-Bahn sind vom Tisch. Das teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Erfurt mit. Es sei trotz gesunkener Zuschüsse vom Bund gelungen, den Ein-Stunden-Takt auf den Bahnstrecken zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg sowie zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis beizubehalten. Ursprünglich war geplant, ab 2018 nur noch aller zwei Stunden zu fahren.

Wie da Ministerium weiter erklärte, wird es mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 zudem schnellere Verbindungen zwischen Meiningen und dem ICE-Knoten in Erfurt UND neue Expresszüge zwischen Ilmenau und Erfurt geben. Neu hinzu kämen zudem stündliche Direktverbindungen zwischen Saalfeld und Erfurt. Ministerin Birgit Keller erklärte: "Das Fahrplanangebot in Südthüringen wird sich in naher Zukunft erheblich verbessern, was auch den Wünschen der Region entspricht."