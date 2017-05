Die umstrittene Gleichstromtrasse "Südlink" soll nach dem Willen der Thüringer Landesregierung am Freistaat vorbeiführen. Ein vom Infrastrukturministerium am Dienstag vorgelegter Trassenvorschlag sieht einen Verlauf deutlich weiter westlich als bisher geplant vor. Thüringen soll die Trasse nicht berühren.

Der Vorschlag orientiere sich am Gebot der Gradlinigkeit für die von Nord nach Süd verlaufende Leitung, sagte Ministerin Birgit Keller bei einer sogenannten Antragskonferenz in Ilmenau. Die vorliegenden Planungen der Bundesnetzagentur widersprächen diesem Gebot. Das Land erwarte nun, dass der Vorschlag von der Behörde geprüft werde.

Nach den derzeitigen Plänen des Netzbetreibers Tennet soll die Stromleitung im Erdreich verlegt und streckenweise durch Nord- und Westthüringen verlaufen. Das Unternehmen begründet diesen Verlauf mit den günstigeren geologischen Bedingungen in Thüringen. Eine Verlegung etwa durch die Kasseler Berge in Hessen sei deutlich aufwändiger und teurer.

Besonders in der Region zwischen Eichsfeld und Rhön lehnen viele Thüringer den geplanten Stromtrassenverlauf ab. Bildrechte: MDR/Stefanie Magiera

Gegen die Stromtrasse gibt es in Thüringen sowohl auf landespolitischer Ebene als auch in den betroffenen Regionen scharfe Kritik. Die rot-rot-grüne Landesregierung lehnt die Trasse ebenso wie die in Ostthüringen geplante Leitung "Südostlink" mit der Begründung ab, Thüringen habe seinen Beitrag zur Energiewende und dem Ausbau der Stromnetze schon mit der Thüringer "Strombrücke" geleistet, die durch den Thüringer Wald führt. Die ursprünglich als Freileitung geplante Gleichstromtrasse Südlink sollte laut Tennet ursprünglich auch nicht durch Thüringen führen. Die vom Bundestag im vergangenen Jahr beschlossene Priorität für eine Erdverlegung neuer Stromtrassen veranlasste den Netzbetreiber jedoch zu einer Umplanung.