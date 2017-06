Laut Stadtverwaltung haben bisher 25 Betroffene einen Abriss- oder Rückbaubescheid erhalten. Doch die Betroffenen wehren sich und haben schon Widerspruch eingelegt. Nach Angaben der Stadt gibt es im Gartenlandgebiet "Steinsfelder Wald" viele Schwarzbauten mit bis zu 50 oder 60 Quadratmetern Grundfläche. Zu groß. Auch für DDR-Maßstäbe. Damals seien nur 25 bis maximal 40 Quadratmeter genehmigt worden, so die Begründung. Etwa die Hälfte der rund 40 Bungalowbesitzer hat der Stadt zufolge keine rechtsgültige Baugenehmigung aus DDR-Zeiten vorlegen können. Oder den Bungalow nach der Wende illegal umgebaut und vergrößert. Damit entfalle auch jeglicher Bestandsschutz, der für Bauten bestehen könne, die bis Oktober 1990 errichtet worden waren - so die Stadt.

Grundstücksbesitzer wehren sich gegen den Bescheid der Stadt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Die betroffenen Grundstücksbesitzer sehen das anders. Sie haben eine Interessengemeinschaft gegründet und wehren sich gegen die Abrissbescheide. Sie setzen noch auf Kompromisse. Ein Totalabriss ihrer Bungalows sei unverhältnismäßig. Ihrer Ansicht nach wurden zu DDR-Zeiten die größer gebauten Bungalows entweder genehmigt, niemals beanstandet, sondern toleriert. Nach der Wende hätten die Behörden Anträge auf Umbau oder Vergrößerung ignoriert oder - bis vor kurzem - nicht vollständig bearbeitet oder beschieden.



2010 hat die Stadt Suhl damit begonnen, alle Gebäude in Wochenendhaus- und Gartenlandgebieten sowie in allen 28 Kleingartenanlagen zu erfassen und auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Und die Prüfungen gehen weiter. Weiterer Streit ist also programmiert.