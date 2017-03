In der Stadt Suhl droht erstmals einem Kleingartenverein der Verlust seiner Gemeinnützigkeit. Der parteilose Oberbürgermeister Jens Triebel bestätigte am Freitag einen Bericht der Zeitung "Freies Wort", wonach die Stadt dem Verein die entsprechende Bescheinigung verweigert hat. In der Kleingartenanlage Am Wald werde seit Jahren gegen die Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes zu verstoßen. Danach muss ein Drittel der Fläche in jedem Garten bewirtschaftet sein. Außerdem darf eine Laube nicht größer als 24 Quadratmeter sein.