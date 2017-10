Ein Untersuchungshäftling ist aus dem Gefängnis in Suhl-Goldlauter entwischt. Wie ein Sprecher des Justizministeriums MDR THÜRINGEN sagte, gelang dem 35-Jährigen bereits am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Flucht. Der Mann hatte einen Warentransport von seiner Arbeitsstelle innerhalb der JVA nach draußen genutzt, um das Weite zu suchen. Die Fahndung nach dem Geflohenen wurde sofort eingeleitet, blieb aber bislang erfolglos.

Justizvollzugsanstalt Suhl-Goldlauter Bildrechte: dpa

Mittlerweile wird bundesweit nach dem Flüchtigen gesucht. Der Mann, der nicht aus Thüringen stammt, sitzt seit Juni in Goldlauter ein. Er muss sich wegen möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Welcher Arbeit er während der Haft nachgegangen ist und um welchen Kooperationsbetrieb außerhalb der Gefängnismauern es sich handelt, ist noch unklar. Noch am Dienstagnachmittag wurde eine Generalzählung im Gefängnis Goldlauter angeordnet. In der JVA saßen laut Ministerium zum Stichtag 30. September 191 Häftlinge ein.



Insgesamt ist die Zahl der Häftlinge in Thüringer Gefängnissen zurückgegangen. Ende September saßen nach Angaben des Justizministeriums etwa 1.560 Strafgefangene ein. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch knapp 50 mehr. 2006 lag die Zahl der Strafgefangenen noch über 2.200. Nach Ministeriumsangaben ist die Zahl der Häftlinge seit Jahren tendenziell rückläufig. Als Grund wird unter anderem der generelle Bevölkerungsrückgang in Thüringen genannt.