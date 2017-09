Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee hat das Handwerk als "Rückgrat der Wirtschaft" bezeichnet. Damit dies so bleibe, müsse es sich Herausforderungen wie Fachkräftesicherung und Digitalisierung stellen, sagte er am Sonnabend zum "Tag des Handwerks" in Suhl. Die gegenwärtige wirtschaftliche Stärke müsse auch für Investitionen in gute Arbeit, attraktive Löhne und Weiterbildung genutzt werden.