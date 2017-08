Vertrag gekündigt Umbau der Sporthalle in Suhl verzögert sich weiter

Laut Oberbürgermeister Jens Triebel ist das Ende der Bauarbeiten derzeit völlig offen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Der Umbau der Sporthalle "Wolfsgrube" in Suhl verzögert sich weiter. Wie Oberbürgermeister Jens Triebel (parteilos) MDR THÜRINGEN bestätigte, hat die Baufirma den Vertrag mit der Stadt gekündigt. Die Stadt werde rechtliche Schritte einleiten und Schadenersatz einklagen, sagte Triebel.



Die Bauleistung müsse nun neu vergeben werden. Weil dafür Ausschreibungsfristen einzuhalten sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Bauarbeiten wie geplant bis Jahresende abgeschlossen werden. Laut Triebel ist das Ende der Bauarbeiten derzeit völlig offen. Zuerst hatte das "Freie Wort" darüber berichtet.



Das Unternehmen sollte die Dachbalken anheben, damit die "Wolfsgrube" in Zukunft den Vorgaben der Deutschen Volleyball-Liga entspricht. Nach MDR-Informationen soll sich die Baufirma nicht in der Lage gesehen haben, diese technologischen Anforderungen zu erfüllen. Am Mittwoch hatte der VfB91 angekündigt, wegen der Verzögerungen in der "Wolfsgrube" die komplette nächste Saison in der Meininger Multihalle zu spielen.