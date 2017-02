Die Ausschreitungen im Suhler Flüchtlingsheim im August 2015 haben am Mittwoch erneut die Justiz beschäftigt. Vor dem Landgericht Meiningen wurden ursprünglich verhängte Strafen gegen drei Verurteilte abgemildert. Sie waren im April des vergangenen Jahres wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen von drei Jahren, von 20 Monaten beziehungsweise zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Einer der Angeklagten hatte Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob daraufhin alle drei Urteile auf und verwies den Fall an das Landgericht Meiningen zurück.

Das Landgericht hatte gegen die zwei Afghanen und einen Syrer ein höheres Strafmaß verhängt, weil sie mit ihren Ausschreitungen das Ansehen der Ausländer in Deutschland stark geschädigt hätten. Der BGH sah darin einen Fehler, weil es für eine solche Einschätzung keinen Rechtsgrund gebe.

Strafmaß neu verhandelt

Die Kammer verurteilte den Hauptangeklagten jetzt zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft. Das sind zwei Monate weniger als im ersten Urteil vom April 2016. Die zwei weiteren Angeklagten erhielten jeweils Bewährungsstrafen. Einer der beiden war zunächst ohne Bewährung verurteilt worden und kann das Jugendgefängnis daher verlassen. Laut Staatsanwaltschaft ging es in dem Verfahren um keine neue Beweisaufnahme. Die Schuld aller drei Angeklagten sei erwiesen. Im Verfahren sei es lediglich um die Korrektur des Rechtsfehlers gegangen.

Prozess gegen die drei Beschuldigten am Landgericht Meiningen im März 2016 Bildrechte: dpa In der Nacht vom 19. auf den 20. August 2015 war es in der Erstaufnahmestelle in Suhl zu massiven Ausschreitungen gekommen. Ein damals 25-jähriger Afghane hatte Seiten aus dem Koran gerissen und wollte sie in die Toilette werfen. Daraufhin wurde er von einer Gruppe von Muslimen verfolgt, die ihn lynchen wollten. Der Afghane flüchtete in den Wachraum, doch auch die Wachleute mussten vor den aufgebrachten Menschen flüchten, selbst die Polizei war anfangs überfordert.



Mit Eisenstangen und Steinen gingen einzelne Täter auf die Polizisten los, auch ein Fernsehteam wurde attackiert. Vor Gericht berichteten die Reporter später, sie hätten Todesangst gehabt. Erst nach etwa drei Stunden, als zusätzliche Polizeibeamte in Suhl eingetroffen waren, beruhigte sich die Lage. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde der Afghane später vom Amtsgericht Suhl wegen Beschimpfung von Religionsgesellschaften und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

18 vollstreckte Haftbefehle

Wegen der Ausschreitungen in der Suhler Erstaufnahmestelle war zunächst gegen 68 Beschuldigte ermittelt worden. Gegen 20 Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen, davon wurden 18 vollstreckt. Alle Festgenommenen mussten sich vor dem Landgericht Meiningen verantworten. Zwölf Männer wurden je nach Tatbeteiligung wegen Körperverletzung oder auch Landfriedensbruchs verurteilt.

Die Strafen waren dabei sehr unterschiedlich: Sie reichen von Bewährungs- bis Gefängnisstrafen. Bei fünf Angeklagten verzichtete das Gericht auf eine Verurteilung, weil die Tatverdächtigen eine Zeit in Untersuchungshaft verbracht hatten und ihre Schuld als gering eingeschätzt wurde. Einen Angeklagten sprach das Gericht frei. Laut Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungsverfahren in weiteren Einzelfällen wegen geringer Schuld eingestellt.

Straftäter vermutlich noch alle im Land

Staatsanwalt Markus Knapp geht davon aus, dass bislang kein verurteilter Straftäter abgeschoben wurde. Wörtlich sagte er MDR THÜRINGEN:

Zu einer Abschiebung einzelner oder aller Verurteilter ist es bislang nicht gekommen; für die Zukunft ist dies jedoch nicht ausgeschlossen.

Wolfgang Fiedler Bildrechte: dpa Die Betroffenen waren zunächst in der Suhler Erstaufnahmestelle untergebracht und wurden später auf Landkreise verteilt. Für eventuelle Abschiebungen sind die dortigen Ausländerbehörden zuständig. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Fiedler äußerte sich erbost darüber, dass die Verurteilten noch da seien. Das sei genau das, was die Bevölkerung verunsichere, sagte Fiedler MDR THÜRINGEN. "Wenn Straftäter mit Eisenstangen Menschen jagen und dann in unserem Land bleiben dürfen, treibt eine solche Politik die Wähler in die Arme der AfD." Der CDU-Politiker forderte Integrationsminister Dieter Lauinger (Bündnis 90/Grüne) auf, zumindest Einfluss auf die Ausländerbehörden zu nehmen, damit verurteilte Straftäter schnell abgeschoben werden.

Streit um Abschiebung straffälliger Flüchtlinge

Steffen Dittes Bildrechte: IMAGO Der Vorsitzende des Innenausschusses im Thüringer Landtag, Steffen Dittes (Linke), wies die Forderung zurück. Das Aufenthaltsrecht sei kein Instrument des Strafrechtes, sagte er MDR THÜRINGEN. Ob jemand als Flüchtling anerkannt werde, habe laut Gesetz nichts mit eventuellem strafrechtlichem Verhalten zu tun. Die Abschiebung in grundsätzlich existenzbedrohliche Lebensbedingungen, wie sie gegenwärtig in Afghanistan vorherrschten, dürfe kein Element des Strafrechtes eines demokratischen Rechtsstaates sein, so Dittes.



Dem widersprach indirekt das Thüringer Migrationsministerium. Sprecher Oliver Will sagte MDR THÜRINGEN, Straftaten können "ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse" nach sich ziehen. Die Regelungen seien im Zuge des "Asylpaketes II" im März 2016 verschärft worden. Zudem hat der Bund die Länder aufgefordert, konsequent abzuschieben. Einige Bundesländer machen aber nicht mit. Neben Thüringen sind das Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bremen sowie Brandenburg und Berlin. Sie haben Bedenken wegen der Sicherheitslage in Afghanistan, weil es dort zunehmend zivile Opfer gibt.

Bundesregierung will Gesetze verschärfen

Im Januar kündigte die Bundesregierung an, die Gesetze weiter zu verschärfen, um Ausländer bei Begehung bestimmter Straftaten leichter abzuschieben. Demnach sind Täter betroffen, die wegen gewalttätiger Angriffe auf das Leben einer Person, wegen Körperverletzung, Sexualdelikten, Angriffen auf Polizisten und wegen Serieneinbrüchen verurteilt worden sind. Bisher gilt das nur bei Gefängnisstrafen von mehr als einem Jahr.