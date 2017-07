Bürgerdialog in Themar Wie umgehen mit Neonazi-Konzerten?

Ministerpräsident Bodo Ramelow kam als Gast - redete aber mit. Bildrechte: MDR/Bert Weber

Im Zentrum der Kritik jedoch stand der Hildburghäuser Landrat Thomas Müller. Er ist Chef der Versammlungsbehörde. Nach Meinung vieler Themarer ging er nicht konsequent genug gegen das Nazikonzert vor. Doch der CDU-Landrat erhielt ausgerechnet vom linken Ministerpräsident Bodo Ramelow Rückendeckung. Ramelow sagte, Müller habe wenigstens versucht, die Nazikonzerte juristisch zu verhindern. Viele andere Versammlungsbehörden in Deutschland täten das nicht. Das Landratsamt war zweimal gegen das Konzert vor Gericht gezogen und war zweimal gescheitert - weil dieses Nazikonzert als Versammlung angemeldet war und von den Gerichten auch so bewertet wurde. Müller stellte am Abend klar, dass er gegen das am Samstag in Themar geplante weitere Konzert nicht vorgehen werde - selbst wenn ihm die politischen Inhalte zuwider seien. Gegen das Versammlungsrecht in seiner jetzigen Form komme seine Behörde nicht an, so Müller.