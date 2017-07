Um das in Themar geplante Neonazi-Konzert gibt es einen weiteren Rechtsstreit. Die Weißbachtal Agrar GmbH, die das Veranstaltungsgelände bisher genutzt hat, plant gegen den Eigentümer der Wiese und die Konzertveranstalter vorzugehen. Die Agrargesellschaft werde am Dienstag eine einstweilige Verfügung beantragen, sagte der Anwalt des Unternehmens, Hubertus Benecke, dem MDR THÜRINGEN.

Der Bürgermeister von Themar, Harald Böse, würde die Veranstaltung am liebsten verbieten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Bürgermeister von Themar, Harald Böse (parteilos), forderte ein komplettes Verbot solcher Veranstaltungen. "Für mich ist das ganz einfach irre, was da von sich gegeben wird", sagte Böse. Er fühle sich bei derlei Konzerten in eine Zeit zurückversetzt, die mit den 1930er Jahren - der Zeit des Nationalsozialismus also - vergleichbar sei.



Gegen das Neonazi-Konzert gibt es noch ein weiteres Verfahren. Der Landkreis Hildburghausen hatte eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Weimar eingereicht, die sich gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen richtet. Die Meininger Richter hatten das geplante Konzert als politische Versammlung eingeschätzt. Der Landkreis Hildburghausen hatte dem Festival dagegen zuvor den Versammlungscharakter abgesprochen. Damit hätte es durch den Landkreis verboten werden können. Der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts, Hans-Peter Hüsch, sagte, mittlerweile lägen die Stellungnahmen aller Beteiligten vor. Das Oberverwaltungsgericht werde in den nächsten Tagen über die Beschwerde des Landkreises entscheiden.