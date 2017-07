Das geplante Rechtsrock-Festival "Rock gegen Überfremdung" kann am 15. Juli im südthüringischen Themar stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht Meiningen am Montag entschieden. Damit kassiert das Landratsamt Hildburghausen als Genehmigungsbehörde im Streit um das Konzert eine Niederlage. Es hatte der Veranstaltung den vom Grundgesetz geschützten Versammlungscharakter abgesprochen, weil Eintrittsgelder erhoben werden sollen.

In Hildburghausen waren schon im vergangenen Sommer zahlreiche Neonazis zu einem Konzert angereist. Bildrechte: MDR/Rolf Dieter Lorenz

Das Gericht gab jedoch einem Eilantrag des Veranstalters statt. Bei der geplanten Veranstaltung handele sich zwar um eine "gemischte" Versammlung. Allerdings würden diejenigen Aspekte der Veranstaltung überwiegen, die nach Artikel 8 Grundgesetz und des Versammlungsgesetzes geschützt sind. Neben Redebeiträgen und Informationsständen gelte das auch für die geplanten Musikdarbietungen.

Wörtlich heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts: "Weil die Teilnehmer solcher Veranstaltungen durch ihre Anwesenheit politische Botschaften ausdrücken wollen, wie hier bei der in Rede stehenden Veranstaltung 'Rock gegen Überfremdung - Identität & Kultur bewahren' und sich mit den Musikbeiträgen dem Motto entsprechend 'gegen den Zeitgeist' wenden wollen, handelt es sich auch bei einer solchen Musikveranstaltung um eine Meinungskundgabe zwecks Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung."