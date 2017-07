Die als "Spenden" deklarierten Einnahmen aus dem Rechtsrock-Konzert im südthüringischen Themar sind steuerpflichtig. Zu dieser Einschätzung kommen Steuerexperten und Juristen. Der Veranstalter des Neonazi-Konzerts am letzten Wochenende in Themar hatte von den Besuchern eine "Eintrittsspende" in Höhe von jeweils 35 Euro "erbeten". Bei rund 6.000 Besuchern wurden somit allein über die Tickets rund 200.000 Euro erwirtschaftet. Ob es sich um Spenden oder regulär zu versteuernde Einnahmen handelt, muss letztendlich das jeweils zuständige Finanzamt - in diesem Fall das Finanzamt in Sonneberg - entscheiden.

Rund 6.000 mal wurde für die "politische Veranstaltung" in Themar "gespendet" Bildrechte: Landespolizeidirektion Erfurt Karsten Schmidt vom Thüringer Steuerberaterverband sagte MDR THÜRINGEN, sogenannte "Eintrittsspenden" bei Rechtsrock-Konzerten könnten aus zahlreichen Gründen steuerrechtswidrig sein. So dürften bei Spenden keine Gegenleistungen erwartet werden und setzten zudem die sogenannte "Selbstlosigkeit des Veranstalters" voraus. Beides sei bei einem Rechtsrock-Konzert wie am letzten Wochenende in Themar nicht gegeben. Somit würden Einkommens-, Gewerbe-, und Umsatzsteuer fällig werden, so Schmidt weiter.



Diese Auffassung bestätigt auch ein Urteil des Gothaer Finanzgerichts vom April 2015. In diesem Fall hatte ein Veranstalter in Gera - ähnlich wie in Themar - eine Mischung aus politischer Versammlung und Konzert angeboten. Von den Besuchern wurde eine "Spende" in Höhe von 15 Euro verlangt. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass es sich hierbei nicht um Spendeneinnahmen sondern um umsatzsteuerpflichtige Erlöse handelte.

Grünen fordern Steuerprüfungen bei Rechtsrock-Konzerten

Auch die Rechtssprechung des Bundesfinanzhofs ist in diesem Punkt eindeutig. Kriterien für Spenden sind demnach: unbestimmte Höhe, die freiwillige Entrichtung durch die Teilnehmer, das Fehlen einer Einlasskontrolle, sowie die Angaben eines uneigennützigen Spendenzwecks. All dies trifft auf das Rechtsrock-Konzert in Themar nicht zu.



Vor diesem Hintergrund forderten die Thüringer Grünen erneut Steuerprüfungen bei Rechtsrock-Konzerten. Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling sagte MDR THÜRINGEN, hier seien Ordnungs- und Finanzbehörden gefragt. Sie müssten grundsätzlich klären, ob eine Steuerstraftat vorliegt, wenn die Veranstalter solcher Konzerte zu Spenden aufrufen statt Eintrittsgelder zu verlangen. Bisher sei in dieser Hinsicht auch seitens der Landesfinanzdirektion nicht viel passiert, so Henfling weiter. Die Landesfinanzdirektion wies die Vorwürfe zurück. Eine Behördensprecherin sagte MDR THÜRINGEN, zuständig sei das jeweilige Finanzamt.

Immer mehr Open-Air-Rechtsrock-Konzerte in Thüringen

Bereits im Oktober letzten Jahres hatten die Grünen mit einer Kleinen Anfrage im Thüringer Landtag auf das Thema aufmerksam gemacht. Aus der Antwort des Innenministeriums auf die Kleine Anfrage der Grünen geht hervor, dass sich die Zahl der als politische Versammlung angemeldeten Rechtsrock-Konzerte unter freiem Himmel in den letzten Jahren vervierfacht hat. 2011 gab es in Thüringen drei Konzerte mit rund 1.600 Teilnehmern, im letzten Jahr nahmen rund 6.500 Neonazis an insgesamt zwölf Rechtsrock-Konzerten teil. Allein in Themar waren es am letzten Samstag knapp 6.000 Teilnehmer.

