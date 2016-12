Die Thüringer Rhön hofft in den kommenden Jahren auf deutlich mehr Touristen. Es gebe in der Region große Wachstumschancen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Thüringer Rhönforum, Martin Henkel, der Nachrichtenagentur dpa. Sie sollten vor allem durch die künftige Zusammenarbeit mit den bayerischen und hessischen Rhön-Landkreisen unter einem gemeinsamen Dach gefördert werden.

Zum 1. Februar 2017 nimmt die Rhön GmbH ihre Arbeit auf. Sie soll fünf Landkreise in Bayern, Hessen und Thüringen gemeinsam vermarkten. "Im Vergleich zu unseren Nachbarn haben wir immer noch einiges aufzuholen", sagte Henkel. Ein großer Teil der früheren Infrastruktur sei der DDR-Grenzsicherung zum Opfer gefallen. Zahlreiche Familien hätten die Region damals verlassen. "Dadurch fehlt mancherorts unternehmerisches Denken und Handeln."

Henkel sieht dennoch Chancen. Während im hessischen und bayerischen Teil immer mehr kleine Pensionen und Gaststätten wegen der demografischen Entwicklung schließen müssten, gebe es auf der Thüringer Seite noch viel Wachstumpotenzial. Die Nachfrage durch Einzelreisende sei bereits gut, die Hotels und Pensionen in der Region seien meist weitgehend ausgebucht. Es fehlten allerdings einige große Hotels mit 50 oder mehr Zimmern.

Laut Statistischem Landesamt verzeichneten die Hotels und Campingplätze in der Rhön im vergangenen Jahr mit durschnittlich 3,9 Tagen die längste Aufenthaltsdauer von Gästen in ganz Thüringen. Mit rund 461.500 Übernachtungen lag die Region im landesweiten Vergleich etwas über dem Mittelfeld. Allerdings sagt dies laut Henkel nicht alles über die tatsächliche Auslastung aus: "Die meisten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bei uns haben weniger als zehn Betten. Die werden von der Statistik gar nicht erst erfasst."

Um noch mehr Touristen anzulocken, wird Henkel zufolge kräftig investiert: Demnach sollen Besuchermagnete wie die "Erlebniswelt Rhönwald" mit der Arche Rhön, einem etwa zwei Hektar großen Familienpark in der Nähe von Kaltenwestheim, weiter ausgebaut werden. Derzeit befinde sich die Aussichtsplattform "Noahs Segel" im Bau. Geplant ist zudem ein "Skywalk" - eine gläserne Aussichtsplattform - an einem Grenzturm bei Unterweid. Dort liefen aber noch Gespräche mit den Naturschutzbehörden, so Henkel.