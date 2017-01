Die Silvesternacht hat vermutlich einen weiteren Kältetoten gefordert. Eine als vermisst gemeldete Frau aus dem Suhler Ortsteil Vesser wurde zu Neujahr tot aufgefunden. Wie die Polizei berichtete, wurde die 58-Jährige am Sonntagmittag in Schmiedefeld am Rennsteig entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar. Möglicherweise ist die Frau erfroren.

Zuvor waren zu Neujahr in Thüringen bereits zwei Männer tot aufgefunden worden. So war laut Polizei am Sonntag in Unterlemnitz im Saale-Orla-Kreis ein 50-Jähriger stark unterkühlt gefunden worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Mann war nahe einer Bahnstrecke entdeckt worden.



In Hirschbach im Kreis Hildburghausen ein 56-jähriger Mann auf tragische Weise ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben lief er über den Hintereingang seines Hauses ins Freie und auf eine kleine Brücke. Dort verlor er vermutlich das Gleichgewicht und stürzte durch das Holzgeländer in den Bach. Er erlitt Kopfverletzungen und war nach ersten Erkenntnissen längere Zeit bewusstlos. Offenbar führten die Verletzung und die Kälte zu seinem Tod. Seine Frau fand den Mann erst am frühen Neujahrsmorgen.