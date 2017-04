Der Trusetaler Wasserfall, der mit Quellwasser gespeist wird, ist 1865 von einem einheimischen Unternehmer erbaut worden. Im vergangenen Jahr lockte die Attraktion rund 80.000 Touristen an. Am Samstag startet auch der zum Areal am Wasserfall gehörende "Zwergenpark" in seine diesjährige Saison.