Ein vermisster 68-jähriger Mann ist am Freitag in einem Waldgebiet bei Sonneberg/Neufang gefunden worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der leicht demente Mann unterkühlt im Wald entdeckt. Mit einem Krankenwagen sei er in eine Klinik gebracht worden. Sein Gesundheitszustand sei kritisch. Momentan schwebe er noch in Lebensgefahr.

Tag und Nacht wurde nach dem Mann gesucht. Bildrechte: MDR/Marcus Heinz