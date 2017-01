Das erklärte der für Infrastruktur zuständige Staatssekretär Klaus Sühl bei einem Bürgerforum am Donnerstagabend in Zella-Mehlis. Damit hat erstmals ein Landespolitiker öffentlich eine Städtefusion angeregt. Er könne sich nicht vorstellen, dass nach der Gebietsreform die Situation der drei Städte genauso sei wie bisher, sagte Sühl. Die Region dürfe sich nicht selbst Konkurrenz machen, sondern müsse sich stärken, um im Wettbewerb gegenüber anderen Regionen wie Erfurt und Coburg zu bestehen.

90 Besucher waren zu dem Forum gekommen - Zella-Mehliser ebenso wie Suhler. Einige Redner begrüßten die Fusion. Alle wüssten, dass die Städte zusammengehören, sagte einer, also lasst es uns doch endlich machen. Dagegen pochten vor allem Zella-Mehliser auf die Eigenständigkeit ihrer Stadt. Sühl sagte MDR THÜRINGEN am Rande der Veranstaltung, es gebe keinen fertigen Plan in der Schublade. Klar sei aber auch, dass die Situation der drei Städte nach der Gebietsreform anders sein werde als sie heute ist. Der Zella-Mehliser Bürgermeister Richard Rossel lehnte die Städtefusion kategorisch ab. Kooperation ja, aber keine Fusion, sagte er. Darüber könne man vielleicht in 50 oder 100 Jahren nachdenken.