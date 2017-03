Der Landtag hat am Freitag über die geplante Stromtrasse Südlink debattiert. Sie soll durch den Norden und Westen Thüringens führen. Ein Antrag der Koalitionsfraktionen und der CDU fordert die Landesregierung auf, gegen die umstrittene Trasse vorzugehen. Somit bestand weitgehend Einigkeit zwischen den im Landtag vertretenen Parteien. Lediglich die AfD hielt dagegen. Ihr ging der Antrag nicht weit genug. Sie stellte stattdessen die gesamte Energiewende in Frage. Diese sei insgesamt unsozial und belaste Verbraucher über Jahre hinweg. Ja zur Energiewende an sich - nein zur Trasse durch Thüringen - war hingegen der Grundtenor der Regierungsfraktionen. Die Lasten der Energiewende und des Stromtransfers von Nord nach Süd müssten fair verteilt werden. Thüringen sei nicht der Lastesel der Nation, sagten Vertreter der CDU.