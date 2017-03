Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) will die Verlegung der Starkstromtrasse Südlink durch Westthüringen nicht so einfach hinnehmen. Wie Kellers Ministerium am Mittwoch mitteilte, wird das Land einen eigenen Vorschlag zum Trassenverlauf einbringen. Dieser solle sich tatsächlich an dem gesetzlich geforderten gradlinigen Verlauf nach Baden-Württemberg orientieren - im Gegensatz zu den bisherigen Vorschlägen. Bis zur endgültigen Entscheidung bestehe noch mehrfach die Gelegenheit, Thüringer Interessen deutlich zu machen, so das Infrastrukturministerium.