Netzausbau Südlink-Stromtrasse soll durch Thüringen verlaufen

Der Nordthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Manfred Grund warnte am Dienstag vor einer Belastung der Region durch die geplante Stromtrasse. Er berief sich auf Informationen, die Tennet den Bundestagsabgeordneten am Dienstag mitgeteilt hatte. Der breiten Öffentlichkeit sollten die Trassen-Pläne erst am Mittwoch vorgestellt werden. Der Abgeordnete sagte MDR THÜRINGEN, es sei schlimm, dass von drei neuen Höchstspannungsleitungen alle drei durch Thüringen führen sollen. Ob die Südlink-Erdkabel tatsächlich im Freistaat verlegt werden, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Eine zweite Variante (in der Karte die dünne blaue Linie) würde in der Mitte Deutschlands überwiegend durch Hessen verlaufen. Laut Tennet-Vorstand Hartman sind technisch beide Varianten für das Unternehmen gleichwertig.

Für Südlink müssten Erdkabel verlegt werden - nach Plänen des Netzbetreibers Tennet auch in Thüringen. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa