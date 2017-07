Vier Jahre nach dem Kauf der Aktienmehrheit an der Thüringer Energie AG (Teag) durch Kommunen spitzt sich der Streit zu. Auf der Hauptversammlung der Kommunalen Energiebeteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT) beschloss am Freitag eine Mehrheit, dass die Millionen-Schulden für den Kauf der Teag-Aktien neu verteilt werden. Demnach werden nun auch Kommunen beteiligt, die sich gegen den Aktienkauf entschlossen haben.

Firmensitz der Teag in Erfurt Bildrechte: Thüringer Energie AG

In der Sache geht es darum, ob alle Kommunen mit Teag-Aktien den Millionenkredit abbezahlen, der für den Kauf des Energieversorgers 2013 aufgenommen wurde. Gut 300 Kommunen und Städte hatten den Aktienkauf damals nicht mitgetragen, weil es ihnen angesichts der hohen Schulden zu riskant erschien. Die anderen Kommunen sind unter den Aktionären inzwischen jedoch in der Mehrheit. Sie konnten am Freitag auf der Aktionärsversammlung ihren Entschluss durchdrücken, die Minderheit an den Schulden zu beteiligen.



Dazu werden die schuldenbelasteten Aktien vom Kommunalen Energiezweckverband (KET) auf die Kommunale Energie-Beteiligungsgesellschaft (KEBT) übertragen. In der KEBT haben Städte und Gemeinden ihre Energieaktien gebündelt - auch jene, die den Aktienkauf 2013 nicht mittrugen. Da nicht alle Gemeinden die Teag-Aktien auf Pump kaufen wollten, wurde mit der KET damals eine Gesellschaft gegründet, zu der nur die Städte und Gemeinden gehören, die die Aktien gekauft haben. Mit dem Kauf der Aktien durch die KEBT werden nun also alle Kommunen beteiligt.