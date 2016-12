Nach Auskunft der Thüringer Behörden: nein. Es hatte zwischenzeitlich einen Zeugen gegeben, der den betroffenen Lkw vor gut einer Woche in Thüringen gesehen haben will. Diese Spur hat sich aber als nicht relevant herausgestellt. Es gibt derzeit auch keine Hinweise, dass der mutmaßliche Täter Anis Amri sich in Thüringen aufhält oder hier aufgehalten hat.

Konkrete Hinweise auf einen Anschlag gab und gibt es bisher nicht - soweit es öffentlich bekannt ist. Thüringen gehört, wie alle Regionen in Deutschland, zum sogenannten Gefahrenraum für terroristische Anschläge. Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums gilt für Thüringen eine abstrakte Gefahr von Anschlägen. Dazu zählen vor allem sogenannte softe Ziele - also Ziele, die schwer zu bewachen sind. Das sind besonders Groß- und Massenveranstaltungen. Die Thüringer Polizei hat nach dem Berliner Anschlag ihre Präsenz an wichtigen Orten in den Thüringer Innenstädten erhöht. Die Gefahrenlage wird aber von den Behörden eher in Großstädten, wie Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt oder München, stärker eingeschätzt.

Terror-Experte Ludwig Kendzia. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei islamistischen Gefährdern handelt es sich um Personen, denen potenziell die Planung oder Organisation eines Anschlags zugetraut wird - auch wenn es keinen konkreten Hinweise darauf gibt. Bei diesen Personen handelt es sich meistens um Rückkehrer aus Kriegsgebieten, wie Syrien oder dem Irak. Besonders die militärische Ausbildung und die Bereitschaft zur terroristischen Gewalt sind hier für die Behörden für die Beurteilung eines Gefährders ausschlaggebend.



Nach Angaben des Thüringer Verfassungsschutzes liegt die Zahl in Thüringen im niedrigen einstelligen Bereich. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN soll es derzeit bis zu sechs solcher Gefährder hier geben - darunter überwiegend Rückkehrer aus den Kriegsgebieten Syrien und Irak. Einige von ihnen sollen in Kontakt mit der Terrororganisation "Islamischer Stadt" gestanden haben.

Salafisten sind Muslime, die einen ultraorthodoxen Islam leben. Dieser orientiert sich an dem Leben der Muslime zu Zeiten des Propheten Mohammed vor gut 1.600 Jahren. Salafisten sehen sich selber auf dem religiösen Weg der Alt-Vorderen. Sie lehnen von Menschen gemachte Gesetze ab und damit auch das System von Parlamentarischen Demokratien.



Der islamistische Terrorismus hat seine Wurzeln im Salafismus, da er einen Kampf gegen die westliche Welt und gegen Ungläubige führt. Bei Sicherheitsbehörden gilt die Regel: Nicht jeder Salafist ist ein islamistischer Terrorist, aber jeder islamistische Terrorist ist ein Salafist. Laut Thüringer Verfassungsschutz gibt es in Thüringen rund 75 Salafisten, die aber bisher nicht als potenzielle Gefährder aufgefallen sind. Zwischen 2006 und 2012 gab es in Thüringen starke Aktivitäten von Salafisten, die im Umfeld der Moscheen in Erfurt und Nordhausen zu Islamseminaren eingeladen hatten. Polizei und Verfassungsschutz haben Hinweise, dass im Umfeld von Islamseminaren potenzielle Terroristen geworben werden. Ob das in Thüringer der Fall war, ist nicht bekannt.

Das hängt von der Gefahreneinschätzung von Polizei und Verfassungsschutz ab. Bei laufenden Verfahren dürfen Personen nach richterlichen Beschlüssen beobachtet und abgehört werden. Es gib auch präventive Überwachungen, wenn im Rahmen eines Struktur-Verfahrens gegen mehrere Personen ermittelt wird. Der Verfassungsschutz darf auf Grundlage des Verfassungsschutzgesetzes und des Grundgesetzes, Artikel 10 bereits im Vorfeld einer möglichen Straftat diese Personen überwachen. In allen Fällen sind diese Überwachungen aber schwierig, weil sehr personalintensiv. Um einen potenziellen Gefährder 24 Stunden am Tag, eine Woche lang zu überwachen, sind bis zu 25 Beamte nötig.