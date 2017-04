In Thüringen hat es im vergangenen Jahr Dutzende Angriffe auf Büros von Parteien und Abgeordneten gegeben. Wie das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage des Linke-Abgeordneten Steffen Dittes vom Februar mitteilte, wurden insgesamt 43 Fälle erfasst, bei denen 45 Büros angegriffen wurden. In der Regel handelte es sich dabei um Sachbeschädigungen. In einigen Fällen ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaften jedoch auch wegen Bedrohung, Beleidigung oder Volksverhetzung.

Von den Angriffen waren vor allem Büros der Partei Die Linke betroffen: Fast die Hälfte der Fälle (20) richteten sich gegen diese Partei, vor allem in Gera und Saalfeld. Acht Mal wurden Büros der AfD angegriffen, auch hier war Gera ein Schwerpunkt. Weitere Angriffe richteten sich gegen Büros von CDU, SPD und Bündnisgrünen. Laut Innenministerium ging beziehungsweise geht die Polizei in den meisten der Fälle von politisch motivierter Kriminalität aus. Tatverdächtige wurden nur selten ermittelt.

Dittes verwies am Sonnabend darauf, dass es in den vergangenen Jahren insgesamt 114 Angriffe auf Abgeordnetenbüros in Thüringen gegeben habe. Den hohen Anteil von Angriffen auf Linke-Büro wertete er als "Ausdruck eines vergifteten gesellschaftlichen Klimas durch Hetzredner am rechten Rand".