Bei den anstehenden Abitur-Prüfungen in Thüringen wird es eine kurzfristige Änderung bei der Englisch-Aufgabe geben. Das Thüringer Bildungsministerium reagiert damit nach Angaben eines Sprechers auf das mögliche Bekanntwerden der aktuellen Prüfungsausgaben in einem Gymnasium in Stuttgart. Dort hatten unbekannte Täter einen Tresor geknackt, in dem die Aufgaben für die Fächer Mathematik und Englisch lagen.

Wie Sprecher Frank Schenker MDR THÜRINGEN mitteilte, wurde das Ministerium am Dienstag über den Fall in Baden-Württemberg informiert. Daraufhin seien die Mathematik- und Englischaufgaben überprüft worden. Um das Risiko auszuschließen, dass die Aufgaben vor der Prüfung bekannt werden, wurde eine Englisch-Aufgabe ausgetauscht. Im Fach Mathematik sei der Freistaat nicht betroffen.

Am 24. April beginnen für rund 6.800 Gymnasiasten in Thüringen die schriftlichen Abiturprüfungen. Einbrecher hatten in einem Stuttgarter Gymnasium den Tresor mit den aktuellen Abituraufgaben geknackt. Gestohlen wurden die Aufgaben zwar nicht. Unklar ist aber, ob die Aufgaben kopiert wurden. Nun müssen laut Kultusministerium Mathematik- und Englisch-Aufgaben in ganz Baden-Württemberg und auch in einigen anderen Bundesländern ausgetauscht werden.